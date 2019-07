Nas bancas a edição 1025 do Tribuna da Madeira

Câmara do Funchal “põe ordem” nas esplanadas

A Autarquia procedeu, nesta semana, a ações de fiscalização às esplanadas na Rua da Carreira e na Zona Velha. Ficou a garantia que todos os envolvidos estavam ao corrente da situação.

Ligação marítima:

«Continua-se a brincar aos barquinhos»

Lídio Araújo, presidente do Clube de Entusiastas de Navios, defende que «o modelo retomado no ano anterior, com continuação no presente e talvez ainda no próximo ano, é um absurdo». Em entrevista ao «Tribuna» fez um balanço positivo do CEN, e traçou um futuro com mais escalas previstas. Sobre a Economia do Mar, afirma que a Região precisa «rumar à exploração marítima, como meio de ajuda à sua economia».

Projeto político «para afirmar a Madeira»

Carlos Pereira, cabeça-de-lista do PS à Assembleia da República, defende que este projeto político, o qual vai liderar, «não é contra partidos» mas para «o interesse dos Madeirenses».

Norte vai estar ‘na moda’

Albuquerque promete esbater desiquilíbrios em São Vicente, Porto Moniz e Santana.

A ideia é ultrapassar os problemas que concelhos da Madeira hoje considerados “desenvolvidos” tiveram até há bem poucos anos, e assim reduzir as diferenças para a costa Sul da ilha, mais desenvolvida e com maior densidade populacional. O presidente do executivo insular quer a zona Norte a fazer parte da “moda”. Alertas da oposição começaram a surgir no início do mandato.

Investimento nos Complexos Habitacionais

A Câmara Municipal do Funchal deu início, este mês, a um leque de intervenções em diversos Complexos Habitacionais tutelados pela Autarquia e geridos pela SocioHabitaFunchal. Os trabalhos de reparação incidem em fogos situados na Quinta Josefina, Romeiras, Viveiros e no empreendimento municipal recuperado na Rua de Santa Maria, num investimento que ascende a cerca de 41 mil euros e que estará concluído no final do mês.

Mais de oito mil lusovenezuelanos já regressaram à Madeira

Foi durante a sessão de abertura do Fórum Madeira Global, que decorre no Funchal, que o Presidente do Governo Regional da Madeira anunciou que mais de oito mil lusovenezuelanos já regressaram à Madeira. Miguel Albuquerque garante que a Região tudo fará para que esses «nossos conterrâneos se sintam como em sua casa».

«Não só de banana vive a Madeira»

A vereadora Sara Madalena recomenda a Humberto Vasconcelos implementar a proposta do seu partido. E realça: «Temos outras produções de excelência».

Implementação da carreira pública de medicina dentária

O secretário Regional da Saúde da Região Autónoma da Madeira (RAM), Pedro Ramos, anunciou a criação da carreira pública de medicina dentária.

Mural em homenagem aos bombeiros

Foi inaugurado, nesta terça-feira, dia 23, o Mural em homenagem aos bombeiros no quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. A obra é do pintor Ricardo Gouveia, conhecido como Rigo, artista madeirense de renome internacional.

O Mural representa um Bombeiro e está localizado na Torre de treinos da corporação no quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Jorge Luz apresenta desfile inédito

O evento de moda decorrerá a 9 de agosto e contará com a participação

de modelos que vão dos 18 aos 63 anos de idade.

Verão é “praia e mar”

