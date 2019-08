Nas bancas a edição 1027 do Tribuna da Madeira

Calado ‘ignora’ exigência do JPP

O deputado do JPP deu um prazo ao Vice-presidente do GR para apresentar os pareceres solicitados sobre a contestação da deliberação e a análise do JPP sobre a ligação marítima, mas nada foi feito. Élvio Sousa garante que «o JPP não vai largar este dossier e vai à procura da informação, para disponibilizar à população aquele discurso que é muitas vezes omitido da opinião pública». E sublinha que segue-se a via judicial.

Reconstrução da Capela das Babosas

Foi lançada a primeira pedra de um projeto que recuperará a Capela das Babosas tal e qual era. A garantia foi deixada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no Largo das Babosas, onde marcou presença da cerimónia de lançamento da primeira pedra da Capela, que incluiu uma cerimónia litúrgica e procissão, com a presença do Bispo do Funchal, Dom Nuno Brás. Albuquerque realçou o apoio do Governo Regional em 400 mil euros para a reconstrução da Capela de Nossa Senhora da Conceição.

Helicóptero de combate “é positivo para a Região”

Jaime Filipe Ramos realça que o investimento do GR na Proteção Civil garante mais segurança à população.

Disponibilidade do Funchal “é total”

A Autarquia volta a apoiar o Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais.

Candidaturas para bolsas universitárias no Funchal

As candidaturas às bolsas universitárias da Câmara Municipal do Funchal encontram-se abertas desde o início deste mês, pelo segundo ano consecutivo, agora para o ano letivo 2019/2020.

Verão: “Bons momentos com a família e amigos”

Criadora de moda

(peças exclusivas e personalizadas)

Campanha feita “porta a porta”

Ir ao encontro da população, porta a porta, tem sido a aposta de Paulo Cafôfo.

Albuquerque ‘vive’ as tradições com o povo

O Presidente do Governo tem acompanhado as festas madeirenses, sendo já um ‘alvo’ para as selfies.

Efetivar Leis «não é uma utopia e sim um dever»

Mais um caso brutal de violência doméstica manchou a Ilha da Madeira. Uma mulher de 53 anos foi morta à facada pelo seu ex-companheiro, de 39, no Jardim do Mar. Surgiram críticas quanto à justiça no que diz respeito à atuação na violência doméstica. Houve quem comparasse que a Região está a ficar como outros países neste sentido. O «Tribuna» falou com Cândida Magalhães, advogada pelos direitos das mulheres no Brasil, que abordou sobre a ‘Lei Maria da Penha’. Disse que, recentemente, foi incluída no rol das violências a pornografia de vingança, também conhecida como “cyber vingança”.

