Autocarro de campanha do PS/M vandalizado no Porto Santo

No âmbito de um ato de vandalismo ocorrido, nesta madrugada, com o autocarro de campanha do PS/M, o partido emitiu o seguinte comunicado: «O PS Madeira denuncia e repudia o ato de vandalismo efetuado durante a madrugada deste sábado no Porto Santo no autocarro da sua candidatura às Eleições Regionais.

A situação foi reportada às entidades competentes, que tomaram conta da ocorrência.

O PS Madeira lamenta que, em pleno século XXI, ainda se promova este tipo de atos lamentáveis na Madeira, que são reveladoras de falta de civismo, de respeito pela diversidade de opinião e pela liberdade e défice democrático.

Da parte da candidatura do PS, liderada por Paulo Cafôfo, esta situação só dá ainda mais ânimo e motivação para mudar a Região. Estes atos de vandalismo gratuito só dão mais força para prosseguirmos com o nosso projeto de mudança. Queremos uma Região Autónoma livre, democrática, e onde as políticas públicas façam realmente a diferença na vida de todas as pessoas. Continuamos com o nosso rumo, com elevação e mostrando as ideias do nosso projeto juntamente com os nossos candidatos para vencermos as eleições no dia 22 de setembro».