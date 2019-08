PSD/M “demarca-se” de incidente com autocarro de campanha do PS e condena o ato de vandalismo

O PSD/Madeira veio, através do seguinte comunicado, se pronunciar sobre o incidente com o autocarro de campanha do PS/M:

«1.O PSD/Madeira vem, por este meio, repudiar e condenar o ato de vandalismo ocorrido, nesta madrugada, ao Autocarro de Campanha do PS/M às Eleições Regionais, na Ilha do Porto Santo, demarcando-se de qualquer associação ao mesmo.

2.Assim como repudia e condena as considerações, insinuações e, mais do que isso, a vitimização que os mais altos responsáveis pelo Partido Socialista estão a fazer deste incidente, sem primeiro aguardarem pelas conclusões das autoridades competentes, preferindo usar o que aconteceu para demagogicamente lançar suspeição sobre quem rigorosamente nada tem a ver com o assunto.

3.Este incidente, que se lamenta, não pode nem deve ser usado como arma de arremesso político – o que está a ser feito pelo Partido Socialista local – sendo certo que caberá às entidades competentes, a quem supostamente foi feita a denúncia, averiguar e concluir sobre o que realmente aconteceu.

4.Tudo o que possa ser dito relativamente a este assunto sem que haja, efetivamente, uma conclusão objetiva por parte das entidades que tomaram conta desta ocorrência, não passa de mera manobra de diversão e encenação política».