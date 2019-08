Tempo quente: Bombeiros e GNR em vigilância em Machico

A Proteção Civil de Machico deixa informação à população: Plano Operacional Combate Incêndios Florestais (POCIF) 2019 patrulhamento território municipal Machico patrulhamento/vigilância – dias 13 e 14 de agosto de 2019.

«De acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre o FWI e dado as previsões daí resultantes, informamos que as equipas dos BMM (Bombeiros Municipais de Machico) e GNR estarão em ações de patrulhamento/vigilância nos dias 13 e 14 de Agosto no Concelho de Machico.

Relembramos a população que se encontram interditas quaisquer queimas/ fogueiras».