Nas bancas a edição 1028 do Tribuna da Madeira

“Maioria absoluta de um partido é improvável”

Francisco Gomes fez uma análise às eleições regionais e nacionais. O analista político aponta que “o PSD-Madeira, por mérito próprio, conseguiu reverter o caminho menos conseguido que estava a trilhar e recuperou implantação popular e afinidade eleitoral”. Por outro lado, “o PS-Madeira tem vindo a perder impulso, acusando clivagens internas, falta de inteligência política e até algum amadorismo na gestão dos assuntos partidários”.

Ruído “infernal” no Porto Santo

As festividades que têm decorrido, nestes últimos dias, no Porto Santo têm sido alvo de críticas por causa do barulho intenso durante a noite. As críticas tomaram conta das redes sociais, uns concordam porque férias são férias, outros não concordam porque nem todos estão de férias e mesmo os que estão de férias querem descanso.

Savoy na “mira” do Bloco e PTP

O Hotel Savoy foi, recentemente, o alvo escolhido para iniciativas políticas, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda e pelo PTP-M.

Obra do Governo ‘desvia’ água das hortas municipais

A situação em causa está assinalada nas hortas da Ribeira João Gomes.

Madeirenses suspendem tratamento por falta de medicamentos

Segundo dados revelados por uma sondagem realizada pelo Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR), no último ano, na Região Autónoma da Madeira, 40,75% dos utentes das farmácias enfrentaram algum tipo de indisponibilidade de medicamentos. Destes, 19% recorreram a uma nova consulta para obter o medicamento disponível e 3,50% tiveram mesmo de parar o tratamento.

Pesca e Agricultura com “números extraordinários”

Durante a cerimónia de abertura da Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, em Câmara de Lobos, o Presidente do Governo Regional afirmou que a Pesca vai apresentar, neste ano, “números extraordinários”. Assim como a agricultura, apontou Miguel Albuquerque. E diz que “é a melhor resposta aos que diziam que ambos os sectores não tinham futuro”.

A moda “não tem que ser ingrata” para as mulheres

Jorge Luz apresentou a sua nova coleção num desfile inédito, onde juntou modelos profissionais com outras mulheres que pisaram pela primeira vez a ‘passerelle’, dando oportunidade também a grávidas.

Em entrevista ao «Tribuna», Jorge Luz disse que a aposta deste desfile foi mesmo mostrar a mulher no seu esplendor, e desvendou as suas novidades na moda para breve.

Madeira lança campanha no mercado brasileiro

A Associação de Promoção da Madeira em conjunto com o Grupo Logitravel lança uma nova campanha para o mercado brasileiro, que pretende posicionar a Madeira como destino turístico de referência em Portugal.

Renovação da frota do peixe-espada com apoio da UE

O Presidente do Governo Regional anunciou que está tudo mais do que bem encaminhado para que a frota pesqueira do peixe-espada possa ser renovada, já no âmbito do próximo Quadro Comunitário de Apoio. O anúncio foi feito em Câmara de Lobos, nas festividades alusivas ao peixe-espada, que decorreram no passado fim de semana.

Cafôfo quer «habitação condigna» para as pessoas

O candidato do Partido Socialista-Madeira à presidência do Governo Regional esteve, na manhã desta quarta-feira, no bairro dos Viveiros, ocasião que aproveitou para dar conta do objetivo de resolver os problemas de habitação graves na Região até 2026.

Verão: “fazer piqueniques no meio da Laurissilva”

Fátima Spínola – Artista plástica

