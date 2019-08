Pescadores da embarcação de pesca desaparecida foram resgatados

Foram encontrados os pescadores da embarcação de pesca que estava incontactável desde a madrugada do dia 14 de agosto, numa operação coordenada pelo Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal). Os sete pescadores foram resgatados pelo NRP Hidra e encontram-se bem.

A balsa salva-vidas, onde se encontravam os náufragos à deriva, foi avistada pela aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa (FAP) pelas 14h55 (horas locais), a cerca de 30 milhas náuticas (aproximadamente 55km) do Funchal.

A aeronave da FAP direcionou a lancha Hidra, da Marinha Portuguesa, para o local para realizar o resgate dos sete pescadores.

Pelas 16h40, o NRP Hidra recolheu os náufragos que seguem a bordo do navio até ao Funchal. Os pescadores desembarcarem pelas 20h00.