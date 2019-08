Nas bancas a edição 1029 do Tribuna da Madeira

Partidos com “objectivos” e “prioridades”

As Eleições Regionais estão marcadas para 22 de Setembro e 17 candidatos procuram obter o voto dos madeirenses. Nesta edição, o Tribuna da Madeira» inicia uma ‘ronda’ por todos. E a pergunta que estamos a fazer é esta: “O vosso partido concorre às Eleições Regionais de 22 de Setembro. Quais são os objetivos da candidatura e prioridades para os madeirenses e portosantenses?”. Seguem-se os argumentos em discurso directo.

Rodrigues “vai fazer falta”

Com a morte do primeiro presidente da Assembleia Legislativa, desaparece um “grande autonomista” e um “social-democrata de convicções fortes” que conseguiu granjear “respeito, estima e elevada consideração” junto da população madeirense e dos diferentes agentes políticos. Emanuel Rodrigues faleceu na segunda-feira, de doença prolongada.

Madeira pretende ‘estudar’ lapas

A Madeira iniciou, partir do dia 1 de agosto, um novo projeto de investigação que visa aprofundar o conhecimento sobre o ciclo de vida de espécies de lapas da Madeira e fará experiências de cultura.

James Arthur em “espectáculo memorável”

O Parque de Santa Catarina recebeu na Quarta-feira, no âmbito das celebrações do Dia da Cidade, aquele que foi segundo a autarquia “um dos espetáculos mais memoráveis de sempre na Madeira”. O britânico James Arthur foi o grande convidado do Concerto do Dia da Cidade do Funchal 2019 e “superou as expectativas de miúdos e graúdos, com uma performance inesquecível, ao nível dos melhores artistas mundiais”. Foram 9 mil as pessoas lotaram o recinto, e “tudo decorreu com inteira normalidade e segurança”.

Pontinha é “prioridade” de Albuquerque

O Hospital da Madeira já tem concurso “lançado”, pelo que a próxima “prioridade” de Miguel Albuquerque é “aumentar o molhe da Pontinha em 400 metros”. O presidente do Governo Regional não tem dúvidas que é uma “obra importante para dotar o Porto do Funchal de plenas capacidades para os cruzeiros e para proteção da zona costeira da frente mar da cidade do Funchal.”

Cafôfo promete “mudança de estilo”

A modernização administrativa é um dos compromissos assumidos pelo candidato do Partido Socialista-Madeira a presidente do Governo Regional. Paulo Cafôfo quer “mudanças no sentido de dotar a Administração Pública Regional de ferramentas que acelerem a evolução digital, com a melhoria e simplificação de processos que sirvam o cidadão e melhorem as condições de trabalho dos colaboradores da administração pública”.

Executivo quer “devolver” o solar de São Cristóvão

O Solar de São Cristóvão, em Machico, está na fase final de uma intervenção “há muito desejada pela comunidade local” e poderá passar a ser usufruído pela população.

Governo e CMF oferecem ajuda a Canárias

A Região Autónoma da Madeira disponibilizou-se para, “caso fosse entendido como útil e necessário”, deslocar meios de combate aos incêndios que lavraram no arquipélago vizinho de Canárias. A solidariedade uniu o executivo de Miguel Albuquerque e a autarquia liderada por Miguel Silva Gouveia.

Juventude tem ‘semana’ em Machico

A Câmara Municipal de Machico irá assinalar pela primeira vez, de 4 a 8 de Setembro, a Semana da Juventude, que será marcada por eventos sociais, culturais e desportivos.

Funchal é cidade “que se evidencia”

Na primeira vez que discursou na qualidade de Presidente da Câmara Municipal do Funchal, na sessão solene do Dia da Cidade, Miguel Silva Gouveia, disse acreditar “que é um dia no qual vale a pena falar com honestidade e compromisso sobre o lugar onde estamos e o futuro para onde queremos ir”.

