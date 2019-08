Homem que esfaqueou cadela detido por maus tratos a animais

De acordo com um comunicado de imprensa do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública referente a maus tratos a animais de companhia: «O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa que procedeu à detenção de um cidadão do sexo masculino, com a idade de 43 anos, pelo crime de maus tratos a animais de companhia.

O crime ocorreu na sequência de uma desavença familiar, tendo o seu autor provocado a morte a um animal de companhia – canídeo – através de uma arma branca, no interior da sua residência. Após reportada a denúncia destes factos, os Agentes da Divisão Policial do Funchal deslocaram-se ao local da ocorrência tendo procedido à detenção do cidadão em causa, dadas as evidências e provas materiais obtidas no local.

O suspeito foi presente à Autoridade Judiciária junto do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal no dia de hoje para efeitos de aplicação de medida de coação.

Relembramos ainda que, de acordo com o Código Penal vigente, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus tratos a animais de companhia podem resultar na aplicação de penas de prisão entre 1 a 2 anos, de acordo com a gravidade e extensão dos danos físicos produzidos.

Alertam-se todos os cidadãos que todas as situações de maus tratos a animais e outros crimes conexos que tenham conhecimento devem ser prontamente denunciadas à Polícia de Segurança Pública, órgão de polícia criminal territorialmente competente na Região Autónoma da Madeira».