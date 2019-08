Festa do Vinho Madeira está a chegar «a mais lugares»

O presidente do Governo Regional enalteceu, nesta quinta-feira, a qualidade do cartaz Festa do Vinho Madeira, realçando o facto do mesmo estar a crescer em termos de atratividade de turistas, bem como ainda do mesmo se estar, sucessivamente, a se consolidar e a alargar a outros concelhos, a outros locais. No fundo, explica Miguel Albuquerque – que falava durante uma visita que fez neste final de tarde de quinta-feira à Placa Central, onde decorrem partes das comemorações da Festa do Vinho Madeira – «estamos a descentralizar a Festa do Vinho».

«Temos este evento, na Placa Central, que se vai prolongar por 11 dias, com uma novidade, que é um quadro vivo, à semelhança do que aconteceu nas Festas de Natal e Fim-de-Ano, no Largo da Restauração, com peças de teatro e quadro vivos. Será muito atrativo para quem visitar este espaço ao longo destes dias», anunciou. E, de seguida, acrescentou: «Vamos também estender a Festa à Quinta Magnólia, que foi aberta recentemente. E teremos a Festa do Vinho no Estreito de Câmara de Lobos, no Porto Santo, em São Vicente, no Porto da Cruz e na Ribeira Brava».

«A nossa ideia é que a Festa do Vinho seja um cartaz abrangente em termos da Ilha, colocando no mapa um conjunto de concelhos que estão ligados à vitivinicultura», concluiu.