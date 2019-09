Hospital Dr. Nélio Mendonça celebra o seu 46º aniversário nesta segunda

Nesta segunda-feira, dia 09 de setembro, o Hospital Dr. Nélio Mendonça celebra o seu 46º aniversário.

O programa comemorativo inicia pelas 09h:30 com uma Celebração Eucarística, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás. De seguida, pelas 10h:30, serão homenageados cerca de 60 colaboradores do SESARAM que se aposentaram nos últimos anos (2017, 2018 e 2019), em reconhecimento pela dedicação ao Serviço de Saúde.

Esta cerimónia conta com a presença do Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e do Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.

Neste dia festivo, o horário das visitas hospitalares será alargado, das 13h00 às 20h00, de modo a assinalar esta importante data.