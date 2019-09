Nas bancas a edição 1032 do Tribuna da Madeira

“A promiscuidade é desejada pela maioria”

Albuquerque quer “condições políticas” para governar

Ginjas: a estrada da discórdia

“Comigo jamais haverá ilegalidades”

PSP fiscaliza alcóol em festa de estudantes

Dançando com a Diferença acolhe bailarino

Limpeza nos bairros já ‘rendeu’ 12 toneladas

Carreiras de fiscalização têm novo Decreto-Lei

“Excelentes projectos” com ‘Selo de Qualidade’

Santo António comemora «Dia da Freguesia»

Mais investimentos no Funchal

O Juntos pelo Povo (JPP) não quer ser o ‘fiel da balança’, mas se não houver uma maioria nas próximas Eleições Regionais, Élvio Sousa admite que o partido está aberto ao “diálogo”. O líder não tem dúvidas que a actual legislatura chega ao fim com o JPP a causar “incómodo parlamentar e político”. E se para o futuro defende a necessidade de “ser renegociado todo e qualquer contrato que sacrifique a Região”, no que respeita à actualidade das campanhas diz que há que evitar “promiscuidades”.Miguel Albuquerque quer ganhar as eleições de 22 de Setembro sobretudo para garantir que o próximo Governo Regional tem “condições políticas para governar com estabilidade e confiança, sem ruturas nem instabilidade”.Miguel Albuquerque “bateu o pé” e garante que a estrada das Ginjas em São Vicente, vai ser construída “quer queiram quer não”, respondendo assim às críticas que soaram sobre esta sua medida. Em curso, está uma Petição Pública que conta já com mais de 2 mil assinaturas contra a asfaltagem e betonagem do troço das Ginjas ao Paul da Serra.Paulo Cafôfo quer que os “muitos e graves” problemas de habitação sejam resolvidos até 2026, ano em que a Madeira comemora 50 anos de Autonomia. “Temos de unir todos os madeirenses e porto-santenses para que, juntos, iniciemos um novo ciclo na Região, um novo ciclo de desenvolvimento económico e social para a próxima década, onde todos contam e ninguém fica para trás”, disse em iniciativa de campanha.Sete menores e dois cidadãos maiores de idade identificados. Foi este o resultado de uma acção de fiscalização levada a efeito por pessoal policial uniformizado e à civil da Divisão Policial do Funchal da PSP sobre uma festa denominada «Sunset to the Moon», organizada na Fortaleza do Pico por listas de alunos pertencentes à Escola Secundária Jaime Moniz.A Fundação Pina Bausch, com sede em Wuppertal (na Alemanha) selecionou, entre candidatos de todo o mundo, 04 jovens bailarinos como beneficiários da bolsa da “Parceria da Fundação Pina Bausch para Dança e Coreografia (Pina Bausch Fellowship for Dance and Choreography”. Este programa de bolsas da Fundação Pina Bausch tem como principal objetivo permitir que jovens bailarinos explorem novas áreas e metodologias de trabalho no domínio da dança através de residências artísticas de três meses com as diversas entidades parceiras. O Dançando com a Diferença, em 2019, será um dos parceiros deste programa, tendo sido apontado pelo jovem bailarino alemão Marc Phillipp Gabriel.O Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal realizou mais uma grande ação de limpeza nos bairros sociais do concelho, desta vez no Bairro dos Viveiros, em São Pedro, e no Bairro das Romeiras, em Santo António.O Decreto-Lei n.º 114/2019 de 20 de agosto procede à respetiva revisão, com a criação de uma carreira especial de fiscalização, para a qual transitam todos os trabalhadores integrados nas carreiras de fiscal municipal, de fiscal técnico de obras, de fiscal técnico de obras públicas e de todas as carreiras de fiscal técnico adjetivadas, que se extinguem. O referido Decreto-Lei entrou em vigor no passado dia 1 de setembro.São 8 os projetos de 7 escolas que a Região Autónoma da Madeira viu reconhecidos com Selo Nacional de Qualidade (SNQ) eTwinning 2019.“A Junta de Freguesia de Santo António começa a comemorar amanhã o «Dia da Freguesia», com um vasto rol de iniciativas a constarem do programa. E vai fazê-lo com uma particularidade: tem sido difícil encontrar a data exacta da sua criação.Foram aprovados dois novos empréstimos ao investimento na CMF, no valor total de 14,6 milhões de euros, com votos favoráveis da Coligação Confiança e do CDS, e abstenção do PSD, permitindo ao Município apostar em nova habitação social, e novas infraestruturas e equipamentos públicos. Entre os quais estão o novo Centro Interpretativo do Comboio do Monte, no Largo da Fonte, a requalificação do centro da freguesia de São Gonçalo, um novo centro social em Santa Luzia e um novo parque intergeracional dentro do Parque de Santa Catarina.

