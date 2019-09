As contribuições podem ser feitas de duas formas: comprando os produtos em falta – em especial, ração seca e húmida para cão e gato, trelas, coleiras e comedouros, produtos de limpeza, desparasitantes e areia para gatos – ou participando como voluntário (as inscrições decorrem online, a partir do link https://www.animalife.pt/pt/bsa/formulario ).

Nas lojas do Grupo Auchan, a campanha de vales arrancou no dia 19 e prolonga-se até 4 de outubro. Os vales podem ser também comprados online.

Angariar 300 toneladas de ração é a meta definida para a 18ª iniciativa do Banco Solidário Animal (BSA) que decorre já amanhã e domingo nas lojas Continente e Continente Bom Dia e continuará a 5 e 6 de outubro nas lojas Auchan, My Auchan e Continente Modelo.

