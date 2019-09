Liga Contra o Cancro lança campanha de recrutamento de voluntários

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) lançou uma campanha de recrutamento de voluntários que se vai prolongar até ao dia 31 de outubro, data em que inicia o Peditório Nacional para angariação de fundos para a LPCC.

Todos os interessados podem visitar o site da Liga Portuguesa Contra o Cancro e carregar no link para o formulário de inscrição de voluntários.

Link: www.ligacontracancro.pt/peditorio

O Peditório Nacional vai decorrer, entre 31 de outubro e 3 de novembro, através da colaboração de milhares de voluntários que sairão à rua, de norte a sul do país e ilhas, devidamente identificados com o colete da instituição e com os cofres lacrados com o símbolo da LPCC.

A ação decorrerá em locais distintos como superfícies comerciais, igrejas, cemitérios e principais ruas de diferentes cidades, sob a orientação dos respetivos Núcleos Regionais da LPCC – Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira.

Esta iniciativa constitui a mais importante fonte de financiamento da instituição, nomeadamente, para dar resposta aos cada vez mais frequentes pedidos de apoio que permitem que a LPCC continue a levar a cabo a sua missão.

O peditório nacional serve ainda para divulgar as atividades da LPCC e está organizado em diversas áreas geográficas do país, de acordo com as orientações dos respetivos Núcleos Regionais.