Casos de indisposição assinalados em escolas na Ponta do Sol

«Tendo conhecimento de vários casos de indisposição reportados pelos responsáveis pelas escolas da Lombada e da Sede, aconselha-se a população a não ingerir água da torneira sem a ferver previamente. A Câmara Municipal da Ponta do Sol tem conhecimento de vários casos reportados em vários concelhos, pedindo aos munícipes que adotem as adequadas medidas».

O Município da Ponta do Sol deixa, na sua página do Facebook. um alerta à população para não ingerir água da torneia. O conteúdo é o seguinte:

