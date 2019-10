Nas bancas a edição 1038 do Tribuna da Madeira

Filipe Sousa com ‘mão pesada’ nos feirantes

“Compromissos” testam “influência” do CDS

Impacto das desigualdades na saúde mental das mulheres em debate

Investimento nas Políticas para a Saúde

Orquestra da Madeira dá concerto na Sé do Funchal

Exposição a amianto provoca 3.000 mortes anuais

‘MADEIRA 7 TALKS’ promete marcar a diferença

Requalificação da Fernão de Ornelas distinguida pela Interreg Europe

“Outubro rosa” na Galeria Marca de Água

‘Corrida das Mulheres’ por uma boa causa

O autarca de Santa Cruz não recua na sua decisão de encerrar definitivamente a Feira do Santo da Serra a partir do próximo dia 3 de novembro, devido à falta de pagamento de rendas por parte dos feirantes. Os vendedores não aceitaram esta medida e incentivados por Edgar Silva, da CDU, e acompanhados pelo deputado ‘invadiram’ a autarquia para uma reunião com o Presidente, situação que suscitou a presença da polícia. Filipe Sousa lamenta as “mentiras postas” a circular pela CDU, que veio publicamente falar “de bruta intervenção policial”. Afirma que «o dinheiro de quem cumpre não pode servir para financiar os incumpridores»Rui Barreto pediu votos no CDS/PP para que o PSD perdesse a maioria absoluta na Região Autónoma e os três deputados eleitos à Assembleia Legislativa deram ao partido a possibilidade de influenciar a governação. A garantia, antes das eleições de 22 de Setembro, era de que os centristas iam fazer valer as suas propostas. “Quem precisar do CDS vai ter que ceder ao programa do partido”, afirmou na altura Rui Barreto.O evento é organizado pela UMAR Madeira sob o tema «o impacto das desigualdades na saúde mental das mulheres».A eurodeputada Sara Cerdas usou como referência o estado da saúde na Madeira e no Porto Santo para exigir mais investimento em políticas para a Saúde, na sua intervenção, em Estrasburgo, durante o debate sobre a Cobertura Universal de Saúde.Génios da composição musical do Séc. XIX vão estar em estreia regional na 10ª edição do Festival de Órgão da Madeira. Como resultado do sucesso artístico e de público alcançado nas edições anteriores do Festival de Órgão da Madeira, a Orquestra Clássica da Madeira, volta a ser presença na 10ª edição deste festival.Na Semana Europeia da Segurança e Saúde no Trabalho, a APSEI – Associação Portuguesa de Segurança alerta para a utilização de substâncias nocivas à saúde, nomeadamente o amianto, nas áreas da construção civil, manutenção e limpeza de edifícios. Esta consciencialização para um dos tópicos mais atuais do setor enquadra-se na campanha 2018-2020 “Locais de trabalho saudáveis: gerir as substâncias perigosas”, levada a cabo pela EU-OSHA (Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho), com o apoio de outras entidades e media partners,A segunda edição do evento, organizado pela Associação dos Antigos Alunos da Escola da APEL, tem por tema ‘Champanhe no Calhau’ e reunirá 14 personalidades regionais e nacionais para sete conversas improváveis sobre os temas de maior destaque da sociedade.Esta é a terceira distinção no plano europeu, em poucos meses, para as políticas de Mobilidade da Câmara Municipal do Funchal. O vereador Bruno Martins realça que o objetivo da Autarquia é tornar o Funchal “uma cidade cada vez mais acessível, com melhor qualidade de vida para os residentes, mas também maior atratividade para os turistas”.O tema deste mês de Outubro, dedicado à prevenção do cancro na mulher foi o mote para a Galeria Marca de Água, na Rua da Carreira nº119, acolher uma exposição de fotografia intitulada “Perspetivas do Olhar” da autoria do fotógrafo açoriano José Santos.A XII Corrida das Mulheres 2019 aponta como lema “Andando, correndo, passeando” e conta com Ângela Milho como madrinha. A prova realiza-se nesta sexta-feira, dia 25, pelas 18 horas, tendo como ponto de encontro a Sé Catedral do Funchal.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online