Açoriano lidera Macaronésia Arts Network

A Macaronésia Arts Network pretende criar uma plataforma ligando os arquipélagos de Cabo Verde, Canárias, Madeira e Açores. Compartilhar recursos, criar oportunidades e construir uma rede no mundo das artes dos quatro arquipélagos é o objetivo principal.

Terry Costa da MiratecArts, com sede nos Açores, liderou o plano e juntou várias entidades dos arquipélagos para arrancar com o projeto no WOMEX, o maior evento de músicas do mundo, a acontecer na Finlândia, e assim levar em frente a ideia.

“A ideia é que juntos conseguimos mais” avança Terry Costa. “Somos quatro arquipélagos aos quais dão o nome de macaronésia. Então, vamos fazer algo com isso, começando por nos conhecer e, depois, um dia, mostrar-mo-nos uns aos outros através das artes, festivais e outros eventos de cariz cultural.”

Como primeiro passo, a Macaronésia Arts Network incentiva associações e entidades artísticas, agências e agentes culturais, festivais e centros de arte a unirem-se e, assim, criar uma rede. Por enquanto, podem juntar-se no grupo através do facebook: macaronesianetwork, ou comunicar com os representantes.