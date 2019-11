Nas bancas a edição 1040 do Tribuna da Madeira

Cemitério ‘avança’ sem o Governo

A Câmara Municipal de Machico vai fazer obras de remodelação no ‘velho’ cemitério do Porto da Cruz, seja com ou sem o contrato-programa e os 500 mil euros necessários para a obra que foram prometidos por Miguel Albuquerque. É esta a solução encontrada para resolver um problema que se arrasta desde 2013.Daniel Markuson, especialista em privacidade digital da NordVPN, fala sobre os erros que são feitos nas plataformas de redes sociais.O debate do programa do XIII Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS, inicia-se na próxima segunda-feira e apresenta sete prioridades para este mandato. É um programa que suscitou críticas. A oposição aponta que “não trouxe nada de novo” e não tem “visão de futuro”.O Major-General Carlos Perestrelo justifica em comunicado de imprensa a sua saída do serviço activo no Exército e nas Forças Armadas: «Dia 4 de Novembro de 2019, deixei formalmente e definitivamente o serviço activo no Exército e nas Forças Armadas.A autora dedica este livro “a todas essas pessoas, muitas já desaparecidas e a seus familiares que hoje, passados cinquenta anos, ainda se recordam de nós”. A obra de Teresa Valério, com Prefácio de Alberto João Jardim, será lançada no próximo dia 14, no Museu Casa da Luz.O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) exige ao Governo Regional uma pronta regulamentação do Estatuto do Cuidador Informal da Região Autónoma da Madeira como forma de salvaguardar os direitos dos cuidadores.A Associação do Caminho Real da Madeira (ACRM) foi convidada pelo Rotary Club do Funchal (RCF) para uma palestra, que decorreu no passado dia 2, sobre o Caminho Real nas suas diversas abordagens, histórica, natural, cultural, etnográfica, arquitetónica e económica. O orador convidado foi o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, que é também presidente da ACRM. Neste evento, foi abordado o passado destas rotas centenárias, as actividades que a Associação vem promovendo no sentido de preservar, divulgar e valorizar, sem descurar as ideias de futuro para potenciar este património identitário regional.Na abertura do XI Congresso Internacional de Turismo, o Presidente da autarquia sublinhou que “o Funchal tem, desde 2016, uma Estratégia Municipal para o Turismo, que compreende vários vetores fundamentais, como a sustentabilidade ambiental, social e económica”.As direções, professores, pais e alunos podem candidatar-se, até ao dia 14 de abril de 2020, à 3ª edição da «Escola Amiga da Criança», iniciativa que reconhece, partilha e estimula projetos educativos que criam, colocam em prática e partilham boas ideias para o desenvolvimento mais feliz da criança no espaço escolar. Esta iniciativa, da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), da LeYa e do Psicólogo Eduardo Sá, procura projetos nas áreas de: Alimentação |Estilos de Vida Saudável; Saúde; Sustentabilidade; Espaço Escolar; Digital; Envolvimento da Família; Cidadania | Inclusão | Flexibilidade | Atividades.Para além de exibir imagens da ilha para cativar o turismo, os drones são uma mais valia em áreas na imobiliária, resgates, construção civil, e desporto.

