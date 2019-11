Fibra ótica vai ligar todos os habitantes de Curral das Freiras

A fibra ótica da Altice Portugal vai ligar todos os habitantes de Curral das Freiras assegurando o futuro das telecomunicações na Freguesia. São mais dois mil habitantes na Madeira que passam a ter acesso total a redes de nova geração: a partir de hoje, a freguesia de Curral das Freiras fica ligada com Fibra Ótica, uma infraestrutura mais robusta, mais simples e fiável em termos tecnológicos, que oferece uma maior qualidade de serviço e com um enorme potencial para a oferta alargada de novos serviços. No total, na Região Autónoma da Madeira, são já mais de 110 mil pessoas ligadas ao mundo através destas redes.

