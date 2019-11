“Vamos Decorar o Caniço Shopping… conservando a Natureza”

Este ano aderiram 45 instituições, sendo 8 infantários; 30 escolas; 1 Centro Comunitário, 1 Centro de Dia e 5 Centros de Atividades Ocupacionais, totalizando 3.297 participantes. O desafio que foi lançado ao longo destes 11 anos consistiu na decoração natalícia do Centro Comercial “Caniço Shopping”, com uso exclusivo de materiais reutilizáveis.

A Secretária do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, destacou a iniciativa como meio se sensibilizar as crianças para a reutilização de materiais.

