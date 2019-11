Nas bancas a edição 1042 do Tribuna da Madeira

Alimentação nas escolas “de má qualidade”

A situação aponta para “insuficiência” e “falta de diversidade” nas escolas do 1.º ciclo da RAM. Já havia sido denunciada em 2017, pelo JPP, que apresentou um Projeto de Resolução a recomendar ao Governo Regional uma “maior fiscalização”. Foi chumbado pela maioria PSD. O JPP volta agora a denunciar… e o secretário da Educação não comenta.

ALM entrega Medalha de Mérito a Tolentino Mendonça

A Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, composta por todos os partidos, decidiu atribuir a Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira ao cardeal José Tolentino Mendonça. D. José Tolentino Mendonça regista com agrado e orgulho a atribuição da Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira.

Prémio «Município do Ano» atribuído ao Funchal

O Funchal recebeu o Prémio «Município do Ano», atribuído pela Universidade do Minho, através da plataforma UM-Cidades, tendo sido o grande vencedor deste ano, a nível nacional.

O acesso “fácil” ao álcool

Apesar das restrições, o consumo de bebidas alcoólicas estão ‘à mercê’ dos jovens. Os locais de fácil acesso a bebidas proliferam por todo o lado. São apontados motivos para beber, como a socialização e aceitação entre amigos e grupos. Mas o risco para a saúde fala mais alto.

“Preocupações” da Região apresentadas à União Europeia

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participou, no passado dia 18, numa reunião, em Bruxelas, com a Representante permanente da Finlândia junto da União Europeia (UE), país que preside neste semestre ao Conselho Europeu, tendo por objetivo sensibilizar para a importância, para as Regiões Ultraperiféricas (RUP), da negociação do Quadro Plurianual e dos regulamentos setoriais respetivos, designadamente ao nível da Política de Coesão, Política Agrícola Comum e Política Comum de Pescas.

Exploração de crianças para fins sexuais exige um combate “sério e eficaz”

No ano de 2019, verifica-se um aumento significativo de crimes sexuais contra crianças e jovens, de cerca de 40, no espaço digital.

Diogo Goes com mais exposições em 2020

Nesta sexta-feira, dia 22, pelas 10 horas, Diogo Goes é o orador convidado para uma aula conferência na Universidade da Madeira, no Campus da Penteada, intitulada “As narrativas contemporâneas no processo criativo”. Esta aula conferência é dirigida a alunos do Mestrado de Design de Média Interativos, daquela instituição.

Banco dos Afetos da Francisco Franco em ação solidária

A recolha de bens Alimentares em prol da Cáritas Diocesana do Funchal decorre em todas as Superfícies Comerciais do Pingo Doce da Região Autónoma da Madeira, entre os dias 16 e 17 de novembro. Os 43 Voluntários do Banco dos Afetos ficam responsáveis pela recolha de bens no espaço do Pingo Doce do Fórum Madeira.

Há menos jovens e crianças em risco

Menos 79 casos deram entrada nas comissões de protecção de crianças e jovens da Madeira, em 2018. A maioria deveu-se a “negligência” e “comportamentos de perigo na infância e juventude”.

Fagundes lança livro “A importância do Ser Mulher”

A obra, da editora O Liberal, é da autoria de José Fagundes.O mais recente livro de José Fagundes denominado “A importância do Ser Mulher” será lançado no próximo dia 26, pelas 18 horas, no Museu Casa da Luz.

