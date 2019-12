II caminhada noturna

Depois do sucesso do ano transacto a coordenação dos cursos EFA da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos da Torre, em Câmara de Lobos, organizou a segunda Semana Aprender ao Longo da Vida (ALV) entre o dia 18 e o dia 29 de novembro, com um conjunto de atividades diversificadas abertas a toda a comunidade educativa.

Esta iniciativa tem como objetivos:

– Promover a aprendizagem ao longo da vida;

– Envolver toda a comunidade educativa;

– Desenvolver o interesse para as questões culturais;

– Promover a sociabilização;

– Inserir a atividade nos conteúdos das diferentes áreas de competências chave;

– Inserir a atividade no Projeto ERASMUS + KA104 CIA (Combater à Iliteracia na Educação de Adultos)

– Inserir a atividade no Tema de VIDA / Atividade Integradora dos curos EFA da EBTorre – A Literacia Marítima.

Esta semana terminou em grande com a Caminhada Noturna intitulada Câmara de Lobos Cidade Educadora / Madeira 600 anos, na data em que se celebrou o Dia das Cidades Educadoras.

Esta caminhada pretendeu também divulgar alguns caminhos antigos de Câmara de Lobos, como o caminho de S. Bernardino e o caminho do Vigário, entre outras artérias da cidade.

Participaram nesta atividade cerca de 80 pessoas, entre formandos, formadores, familiares de ambos e outros elementos da comunidade educativa.

No final da caminhada decorreu uma macarronada, confeccionada pelos formandos do curso B3D, com a colaboração de outros formandos.