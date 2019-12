Nas bancas a edição 1046 do Tribuna da Madeira

Escola hoteleira “está de pantanas”

Um ‘post’ de André Escórcio, publicado numa rede social, voltou a colocar em destaque a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira. E não é por bons motivos. Há muito que a instituição, há vários anos sob gestão privada, encontra-se envolvida em polémicas. Pede-se o fim da concessão e o regresso à esfera pública.

Votos de Natal: o positivo e o negativo nesta quadra

O Natal é a época do ano que apela à solidariedade, à união, a tudo o que seja positivo e exemplar. Mas há quem defenda que esta é uma época onde o consumismo ultrapassa os valores. O «tribuna» regista nesta edição algumas mensagens sobre o Natal.

Natal “negro” para as vítimas de violência doméstica

Os projetos de lei para proteger as vítimas de violência doméstica foram chumbados na Assembleia da República. A rejeição foi considerada uma “prenda envenenada” nesta quadra natalícia. Madalena Silva acompanha casos de violência doméstica com situações sinalizadas também com crianças. Sobre este chumbo, afirma “não posso nem aceitar, ou ficar indiferente a esta recente reprovação”.

“Dê Troco a Quem Precisa” nas farmácias

Arrancou, na passada segunda-feira, dia 16, nas farmácias aderentes da Região Autónoma da Madeira, a campanha solidária “Dê Troco a Quem Precisa”.

‘Mesas com Bordado Madeira’ marcam a festa

A exposição ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’ está patente ao público no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias até ao dia 14 de janeiro. Noite do Mercado volta a manter a tradição A Noite do Mercado assinala-se na segunda-feira, dia 23. Miguel Silva Gouveia refere que a Câmara do Funchal espera um “recorde de afluência” neste evento, cujo investimento custou à autarquia cerca de 40 mil euros.

“O espírito do Natal tem que durar o ano inteiro”

A solidariedade é uma das características mais marcantes do Natal. Ceias solidárias para pessoas em situação de vulnerabilidade e distribuição de brinquedos para crianças de baixa renda são exemplos de ações comuns que se observa nessa época do ano. Mas segundo o filósofo Fabiano de Abreu, essas são medidas que “precisam se perpetuar durante todo ano”.

Notários querem estar em todos os concelhos em 2020

A Ordem dos Notários deu posse a mais 64 notários e com isso a rede notarial cresceu para 506, em todo o Portugal Continental e ilhas.

Recolha alimentar acudiu pessoas necessitadas

Os Bancos Alimentares Contra a Fome recolheram mais de 2.100 toneladas de géneros alimentares, na campanha realizada em 2.000 superfícies comerciais de 21 regiões do país.

Debate Inteligência Artificial na Saúde

Sara Cerdas participa, nesta sexta-feira, como oradora no “Debate sobre a transição digital e Inteligência Artificial na Saúde em Portugal e na Europa”, promovido pelo Ministério da Saúde e dinamizado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

