Nas bancas a edição 1052 do Tribuna da Madeira

“O feitiço virou-se contra o feiticeiro”

A nomeação de Mário Pereira para diretor clínico do Serviço de Saúde da RAM suscita críticas de médicos e enfermeiros, como é o caso de Edgar Silva, que diz esperar “que neste jogo o utente e os utilizadores do SESARAM saiam a ganhar”. Juan Ascenção, do SERAM, diz que “há vários constrangimentos que poderão dificultar a atuação do diretor clínico no atual contexto”, pois “o nome surge como uma imposição dos dois responsáveis partidários”. Apesar do descontentamento de médicos e enfermeiros, Miguel Albuquerque não se deixa intimidar e garante que o Governo não muda a sua decisão. O médico, que já foi acusado pelo secretário.

“Há falta de espaços condignos para a prática desportiva”

O Hóquei Clube da Madeira assinalou os 7 anos de existência e o presidente Manuel Freitas faz um balanço positivo. Em entrevista ao «Tribuna», apontou as lacunas existentes na modalidade.

Madeirenses passam a pagar “o estipulado”

Passagens aéreas a 86 euros entram em vigor já em 2020.

Frente MarFunchal é ‘pedra no sapato’ de Albuquerque e Cafôfo

Empresa criada na gestão PSD acaba encerrada em mandato autárquico liderado pelo PS. A decisão está tomada e a Frente MarFunchal vai encerrar neste ano de 2020. A empresa municipal, lançada por Miguel Albuquerque, acaba por ter um fim numa gestão iniciada por Paulo Cafôfo. Entretanto, sobraram as polémicas. E dois administradores a quem os tribunais apontaram o dedo.

Mobiliário do Matadouro está a ser doado

A Câmara Municipal do Funchal adjudicou a empreitada de reabilitação do antigo Matadouro do Funchal, que passará a ser um complexo de criatividade, empreendorismo e inovação social.

Madeira Parques quer isentar empresas de IMT e IMI

O presidente do Conselho de Administração da Madeira Parques Empresarias (MPE), Gonçalo Pimenta, reuniu-se, nesta terça-feira, na Assembleia da República, com deputados de três grupos parlamentares (PSD, CDS e PS), para apresentação de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020.

«Não fazemos propaganda barata»

Carlos Pereira refere-se às propostas do PSD de alteração ao Orçamento do Estado.

Famílias carenciadas recebem ecopontos

A Câmara do Funchal vai distribuir 1.350 ecopontos, papelão, embalão e vidrão no concelho.

“A música significa muito”

O casal Tatiana e Óscar Velosa, cantora e guitarrista, são o duo Inlay.

