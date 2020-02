Nas bancas a edição 1055 do Tribuna da Madeira

Aquicultura juntou Jardim, Albuquerque e Teófilo à mesa

Duas empresas ligadas ao sector da aquicultura promoveram um jantar de degustação que teve a dourada como “estrela” e juntou figuras regionais e nacionais. Recorde-se que foi há quase um mês que a aquicultura teve forte manifestação de contestação na Ponta do Sol.

Albuquerque “chamado” a resolver ‘caso’ de Mário Pereira

Os médicos contestatários à nomeação do novo Director Clínico do SESARAM pedem uma audiência com caráter de urgência a Miguel Albuquerque. Exigem a demissão de Mário Pereira que tomou posse a 7 de fevereiro e continua nas novas funções, apesar da contestação.

Cuidados Continuados são “um negócio” do Governo

A Associação Nacional dos Cuidados Continuados (ANCC) veio, através de um comunicado informar que na passada terça-feira, dia 18, estiveram reunidas em Sintra diversas Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) e debateu-se, entre outras questões, os Cuidados Paliativos.

Estudo avalia combate à discriminação racial

Um estudo do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra (UC) revela que 80% dos processos instaurados pela Comissão pela Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) nas áreas da educação, habitação/vizinhança e forças de segurança, entre 2006 e 2016, ao abrigo das leis 134/99 e 18/2004, foram arquivados.

“Tudo bem orientado” para eventual surto

A Autoridade Regional de Saúde garante que tem mantido contatos regulares com diferentes entidades na Região Autónoma da Madeira.

“Acreditar e arriscar, nunca desistir”

Depois do fatídico mês de agosto de 2016, de assistir a um incêndio dantesco que afetou parte da casa dos seus pais, na zona do Livramento, e questionou todos os parâmetros de segurança da família, tudo mudou na vida de Maria Freitas. Chegou a receber ajuda de várias pessoas. Hoje, é ela quem estende a mão aos outros através do projeto ‘Estimei’ que junta as vertentes social e ambiental.

Câmara investe em programas de emprego

Foram entregues os prémios de incentivo de integração a 42 formandos que concluíram o Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT). A cerimónia decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo respetivo Executivo.

Rafał e Anna em concerto inédito

O primeiro concerto da AACMM em 2020 traz para o palco do Teatro Municipal o tenor polaco Rafał Żurakowski que será acompanhado ao piano pela pianista polaca Anna Miernik. O concerto terá lugar no domingo, dia 1 de março, pelas 18 horas.

Rinoplastia está “na moda”

A grande maioria das pessoas considera que a rinoplastia é uma cirurgia que apenas serve para modificar certas questões estéticas faciais. No entanto, o Dr. Luiz Toledo, especialista em cirurgia plástica, confirma que esta cirurgia é também procurada para melhorar problemas respiratórios.

