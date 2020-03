SREI fecha Quinta Magnólia e outros espaços da sua tutela

Em virtude do plano de contingência do COVID-19, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI) informa sobre o encerramento de espaços da sua tutela: «Em consonância com o plano de contingência do COVID-19, e uma vez que foi declarada situação de alerta em todo o território da Região Autónoma da Madeira, com efeitos imediatos, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas informa que serão encerrados os seguintes espaços que estão sob a tutela desta Secretaria: Quinta Magnólia, Jardins do Garajau, Parque Temático da Madeira, Centro Desportivo da Madeira (Ribeira Brava), Fórum Machico (auditório) e Centro de Congressos do Porto Santo. Estes espaços ficarão encerrados até novas orientações».