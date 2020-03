Caso de COVID-19 leva ao encerramento do Edifício do Campo da Barca

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil informa que no seguimento da confirmação de infeção de um indivíduo do sexo masculino por COVID-19, dia 22 de março de 2020, e tratando-se de um funcionário do Edifício do Campo da Barca, na Rua Pestana Júnior, nº 6, o Delegado de Saúde do Funchal procedeu ao encerramento deste edifício a partir de hoje, segunda-feira, 23 de março de 2020.

Está em curso a investigação epidemiológica, e nos próximos dias será feita uma desinfeção de todos os espaços do edifício do Campo da Barca. Os funcionários vão cumprir quarentena no seu domicílio.

Recorde-se que o edifício do Campo da Barca tinha já em vigor um plano de contingência elaborado para o COVID19, observando as orientações da Autoridade de Saúde Nacional e respetivas adaptações à Região Autónoma da Madeira pela Autoridade de Saúde Regional e que apresenta princípios, medidas e linhas orientadoras para que cada um dos serviços possam mais facilmente desenvolver os seus próprios planos de continuidade.

Neste edifício estão sediadas serviços da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas e a Investimentos Habitacionais da Madeira.

Com cerca de 500 profissionais, todos foram informados da importância do cumprimento de todas as recomendações bem como proceder a autovigilância, e no caso de apresentarem algum sintoma, tal como, tosse, febre, ou dificuldade respiratória, devem ligar para a linha SRS24 Madeira, 800 242420.