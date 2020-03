POWER DOT oferece carregadores para veículos elétricos

A empresa é portuguesa, 100% sustentável, e instala gratuitamente carregadores elétricos em parques de estacionamento e cobre todos os custos associados à operação.

A Power Dot, uma start up 100% portuguesa e 100% sustentável, está à procura de parceiros de negócio, donos de parques de estacionamento, para fazer crescer o parque de carregadores elétricos em Portugal. Para isso, a empresa assume os custos totais do equipamento, da sua instalação e a gestão da operação e ainda partilha as receitas obtidas com os donos dos parques. Em contrapartida, estes apenas têm que ceder o espaço.

Apesar de Portugal ser o 4º país da Europa com maior percentagem de carros elétricos, e as vendas destes veículos terem aumentados 69% em 2019, o parque de carregadores não acompanha este crescimento. Um estudo recente da Federação Europeia dos Transportes e Ambiente, refere que o país precisa de 40 mil postos de carregamento até 2030, quando atualmente conta apenas com cerca de mil.