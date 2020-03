Nas bancas a edição 1059 do Tribuna da Madeira

Efeitos «devastadores» na economia

Material de saúde chega à Região

“O que está em equação é a vida ou a morte”

«É urgente um gabinete de crise para apoiar os portossantenses»

Associação das Farmácias apela

Hospital com áreas exteriores desinfetadas

Pandemia leva ao aumento de ciberataques

«O vírus veio para ficar»

Viagens autorizadas só por questões de saúde

CMF entrega 50 mil livros à população

Mais de 110 mil árvores plantadas nas serras

O Covid-19 mudou o mundo do avesso e a Madeira não é excepção. Filipe Malheiro, antigo jornalista e ex-secretário geral adjunto do PSD, não tem dúvidas que acabaremos por sair vencedores deste combate contra um inimigo invisível e letal. Ricardo Vieira, advogado e antigo líder regional do CDS/PP, diz que o comportamento cívico e de saúde pública dos madeirenses tem sido exemplar.Numa ação de transporte assegurada pela Força Aérea Portuguesa, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira recebeu, esta quarta-feira, dia 25 de março, material de proteção individual, designadamente fatos descartáveis, máscaras, óculos e luvas. O que vem reforçar, desta forma, as condições de trabalho e de segurança dos profissionais de Saúde do SESARAM, no âmbito da prestação de cuidados de saúde a doentes e cidadãos com sintomatologia associada à COVID-19.Denúncias por incumprimento de quarentena já causaram uma detenção. A obrigatoriedade de isolamento imposta a quem entra na Madeira tem levado cidadãos a denunciar pessoas que não têm respeitado a medida decretada pelo Governo Regional. Na Madeira uma mulher foi detida, mas no país já existem 39 casos de desobediência. Um estudo demonstra que a quarentena é eficaz na redução do número de casos de infecção por Covid-19.Afirma José António Castro, do Movimento Mais Porto Santo, que considera que as medidas do Governo «não chegam», e aponta «que se há dinheiro para as Sociedades de Desenvolvimento também deve haver para salvar as famílias e as empresas do Porto Santo».A Associação Nacional das Farmácias (ANF) pediu a intervenção do Governo com vista a repor o abastecimento de produtos de primeira necessidade para combater a crise sanitária provocada pelo coronavírus. «Máscaras, gel desinfetantes, paracetamol, termómetros, matéria-prima para manipulados e equipamento de proteção individual desapareceram quase totalmente das farmácias», alerta a Direcção da ANF em carta ao primeiro-ministro.As áreas exteriores ao edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça foram desinfetadas. Esta medida de contenção da proliferação do vírus no Hospital Dr. Nélio Mendonça, tomada pela administração do SESARAM, foi realizada, a titulo gratuito, pela empresa Extermínio, a qual procedeu à atomização das áreas exteriores, com vista a desinfeção com virucida, produto homologado pela Direção Geral de Saúde.A Seresco Portuga alerta que os ciberataques estão a aumentar e chama a atenção que os cibercriminosos não deixaram de o ser.O médico Marco Albuja realça a importância de lavar bem as mãos com sabão, e explica que este vírus pode ser transportado pelos sapatos.A autorização depende do preenchimento de um inquérito.A Câmara Municipal do Funchal vai entregar gratuitamente à população cerca de 50 mil livros que fazem parte do stock municipal, “afirmando a cultura como um bem essencial, mesmo nesta crise de saúde pública que estamos a atravessar”, explica o Autarca do Funchal. O programa “Livros Pedidos” arranca no passado dia 23 de março.O Governo Regional faz as contas no Dia Internacional das Florestas às árvores que foram plantadas nas serras da Madeira, nos últimos 5 anos. Os objetivos são: tornar a floresta mais resiliente aos fogos e às aluviões, oferecendo maior segurança à população; incrementar as disponibilidades hídricas e manter a identidade da nossa paisagem.

