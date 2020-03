Governo pondera dar aulas pelo Youtube

O ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, adiantou que o Governo da República está a estudar soluções que garantam o acesso dos alunos aos conteúdos educativos no terceiro período escolar, isto perante a possibilidade de os estabelecimentos de ensino continuarem encerrados após as férias da Páscoa.

Pedro Siza Vieira disse em entrevista ao programa «Gente que conta», do Porto Canal, que estão a ser estudadas várias soluções e que estas podem passar por canais “do estilo youtube”, uma vez que permitem a transmissão de vários conteúdos em simultâneo. Outra das possibilidades é fazer chegar os conteúdos pela televisão por cabo.

“Oitenta e três por cento dos lares em Portugal têm TV cabo. Podemos fazer chegar conteúdos às crianças também por essa via”, referiu o ministro, acentuando que não será um regresso à «Telescola» mas um modelo mais próximo de canais do estilo do Youtube.