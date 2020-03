Medicamentos vão ter a casa

“Como maior rede de Saúde Pública em Portugal, as farmácias assumem a responsabilidade de adoptar todas as medidas úteis à contenção desta epidemia”, declara Cristina Gaspar, vice-presidente da ANF.

Os CTT garantem a entrega, no dia seguinte, de todas as encomendas realizadas até às 16 horas. Tendo em conta o atual contexto de epidemia, o serviço será disponibilizado a um preço promocional, até 30 de abril, de 3 euros + IVA por entrega. O serviço está preparado para responder às receitas médicas, mas também as necessidades de outros medicamentos e produtos de saúde.

