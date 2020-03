Apoio aos ‘recibos verdes’ apenas em Maio

Há 315 mil trabalhadores a recibos verdes em Portugal que se arriscam a receber apenas em Maio o apoio extraordinário que o Governo da República decidiu criar para ajudar quem enfrenta uma paragem súbita da actividade por causa da propagação do novo coronavírus. O diploma aponta que o apoio de 438,81 euros é pago a partir do mês seguinte àquele em que é submetido o requerimento e esse formulário só será disponibilizado no portal da Segurança Social Directa a 1 de Abril.

