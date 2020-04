Pesca ilegal detectada no Garajau

Uma equipa do Corpo de Vigilantes da Natureza, em colaboração com a Polícia Marítima, detectou e procedeu hoje à apreensão de pescado proveniente de pesca ilegal praticada dentro dos limites da Reserva Natural do Garajau.

Segundo a Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, “todo o produto apreendido foi transportado para os serviços da Direção Regional de Pescas, tendo sido confirmado que o mesmo apresentava-se em boas condições para consumo”. Feita esta avaliação, aponta, foi entregue a uma instituição de solidariedade social do Funchal.

A Reserva Natural Parcial do Garajau localiza-se a leste do Funchal. Conta uma extensão de, aproximadamente, seis milhas e tem como limites a Ponta do Lazareto, a oeste, e a Ponta da Oliveira, a leste. A área protegida estende-se entre a linha da preia-mar e a batimétrica dos 50m a sul ou, em caso de dúvida, nunca antes dos 600m da costa.

Nesta reserva natural parcial é proibido o exercício de quaisquer atividades de pesca (comercial ou desportiva), a caça submarina; o uso de qualquer tipo de rede e a navegação com embarcação motorizada.

O expediente contraordenacional seguirá os respetivos trâmites processuais.