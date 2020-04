Empresas ‘ligam’ milhares de portugueses

As empresas Altice Portugal e a Huawei divulgaram hoje que colocaram à disposição do Ministério da Saúde “centenas de equipamentos de comunicações que vão permitir manter ligados milhares de portugueses, nomeadamente profissionais de saúde e doentes internados que, devido às circunstâncias impostas pelo surto pandémico de COVID-19, se encontram atualmente privados de contactar com as suas famílias”.

Através da iniciativa conjunta, segundo as empresas, “asseguram a tecnologia necessária para que milhares de portugueses possam manter-se remotamente mais perto dos seus entes queridos, através da disponibilização de várias centenas de ‘tablets’ com ligação de dados móveis 4G e infraestrutura Wi-Fi”.

“Impedidos de receber visitas, e estando privados do contacto com os seus familiares e amigos, os doentes internados passam assim a ter a oportunidade de estar mais próximos dos seus familiares e amigos através da tecnologia da Altice Portugal e da Huawei”, apontam em comunicado.