«As Grandes Portas de Kiev» em concerto virtual

Caros amigos!Desafiei os meus alunos da ORQUESTRA ACADÉMICA do Conservatório a juntarmos virtualmente para se fazer este vídeo, como testemunho do isolamento social que estamos a viver neste momento! É o nosso apelo para que FIQUEM [seguros] EM CASA. Está a custar muito não podermos fazer música juntos, mas com este vídeo, fica a nossa ligação, mesmo à distância! Quando voltarmos a estar juntos, meu Deus, será uma sensação fenomenal! 😍Até lá, aproveitemos esta paragem da nossa normalidade quotidiana, para se refletir sobre o que é a vida, em que de um momento para o outro tudo se pode alterar e lá somos desafiados a este isolamento! Aproveitemos para junto do nosso maior porto de abrigo, que é a família, fortalecermos estes laços de carinho e amor pelos nossos.👨‍👩‍👧‍👦 Talvez no futuro não voltemos a ter esta oportunidade de estarmos juntos em família a recuperar hábitos entretanto perdidos com o stress do dia a dia!! Nestes tempos peculiares que estamos vivendo, deixamos de sair para o mundo, agora vivemos o mundo dentro da nossa casa. E aí em segurança devemos-nos manter, até esta tempestade passar, e em breve um arco-íris há de surgir, será a bonança a chegar! 🌈Fiquem bem, FIQUEM [seguros] EM CASA! 🏢🏠🎼A obra interpretada neste video é «As Grandes Portas de Kiev» de Modest Mussorgsky, com orquestração de David Stone. Foi gravada ao vivo com telemóvel no Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal, no nosso concerto «United by Arts 2», no passado dia 02.02.2020🙏 Muito obrigado aos alunos da ORQUESTRA ACADÉMICA por aceitarem o desafio de se realizar este video!🙏Muito obrigado ao meu grande amigo Pedro Macedo Camacho pela fantástica masterização do audio deste video, relembrando que o som original foi uma gravação feita por telemóvel. 🙏Grato à minha filha Ana Isabel Loreto que se ofereceu para desenhar a imagem inicial do video.P.S. ⚠️Desculpem as imperfeições de edição, mas foi o melhor que consegui fazer com um PC doméstico. #ficaemcasa #orquestraacademicadocepam #youngorchestra

Publicado por Francisco Loreto em Sexta-feira, 3 de abril de 2020