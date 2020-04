Governo da Madeira partilha vídeo de como fazer uma máscara de proteção da COVID-19

O Governo Regional da Madeira partilhou um vídeo de como fazer uma máscara de proteção individual do COVID-19.

O uso de máscara é um ato responsável de cidadania no combate à COVID-19.

Faça a sua própria máscara e tome nota das seguintes indicações:

– Corte duas peças de tecido, 100% algodão, reutilizável, no tamanho 20 por 15.

– Corte dois elásticos, com 20 cm. Dê um nó em cada uma das extremidades, e deixe um espaço de 15 cm entre os dois nós.

– Junte as duas peças, faça a costura e prenda os elásticos em cada uma das pontas, deixando uma abertura para colocar um filtro, se assim o desejar.

– Passe a ferro, faça 4 pregas e voltar a costurar.

– Se quiser usar um filtro, por exemplo, em TNT, de utilização única, pode adquiri-lo nas farmácias.

– Corte o filtro no tamanho de 9 por 18 e coloque no interior da máscara.

Seja responsável!

Use máscara e mantenha o distanciamento social. Proteja-se a si e aos outros!