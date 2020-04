Associação de Bandas Filarmónicas lança desafio a compositores

É um desafio aos compositores regionais que assume a forma de encomenda de obra artística e que será lançado este fim-de-semana, pela Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira (ABFRAM): fazer uma composição musical para agrupamento do tipo Banda Filarmónica com o tema «Quarentena».

“O regulamento desta obra, resume‐se a um tempo mínimo de 7 minutos, deve transmitir nas suas cadências alguns sentimentos mais generalistas (alvoroço, tristeza, reflexão, esperança) e deve terminar num andamento triunfal”, explicou hoje a associação em comunicado. “O regulamento é simples e nesta matéria deixamos apenas o tópico, e tudo o resto fica ao critério do compositor.”

Segundo a ABFRAM, esta obra será executada no próximo encontro Regional de Bandas na Ribeira Brava ou no próximo concerto da Orquestra de Sopros da ABFRAM, eventos que ainda não têm data marcada, devido à situação actual.

“O confinamento social é necessário, mas o dia‐a‐dia dos artistas, principalmente para os músicos não faz sentido sem o público, além de que é para muitos a fonte de rendimento e de subsistência”, afirma o presidente da Direcção, João Paulo Santos. “Esta encomenda tem uma compensação financeira de 300€ (trezentos euros) para a melhor obra musical. É muito pouco, mas é a possível dentro da nossa disponibilidade financeira.”