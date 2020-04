Deputado pede apoios para os agricultores

O deputado à Assembleia da República Olavo Câmara defendeu hoje a existência de apoios aos agricultores para o escoamento dos seus produtos e para fazer face às perdas causadas pela Covid-19. O parlamentar socialista eleito pela Madeira é da opinião que “deve haver uma concertação entre os Governos da República e Regional, de modo a que os produtores madeirenses possam ter acesso a quaisquer medidas que venham a ser tomadas”.

Ontem, numa audição à ministra da Agricultura, realizada por videoconferência, Olavo Câmara lembrou que “o desenvolvimento da agricultura nos últimos anos esteve muito ligado ao crescimento turístico e a uma preferência cada vez maior por uma experiência local, autêntica e de qualidade, mas constatou que, atualmente, vivemos tempos difíceis e de incerteza, que interromperam todo este desenvolvimento dos vários setores económicos, em particular o do turismo, o que, por sua vez, causou problemas à agricultura”.

O socialista madeirense referiu que “o encerramento de hotéis e restaurantes suspendeu um dos canais preferenciais de escoamento dos nossos produtos, com grandes consequências e perdas para os nossos produtores”. Uma situação que, sustentou, é sentida em todo o território nacional, mas em particular nas Regiões Autónomas, o que, devido às suas especificidades por todos conhecidas, vem acrescentar uma maior dificuldade aos produtores.

“No caso particular da Madeira, com um setor turístico que representa 25% do PIB regional agora suspenso, os nossos produtores perderam um dos principais meios de escoamento dos seus produtos, pelo que é preciso garantir uma solução para o seu escoamento ou assegurar apoios às perdas existentes”, afirmou Olavo Câmara.

Reconhecendo que os governos regionais têm meios próprios para acudir ao setor agrícola regional, à luz da sua Autonomia, o deputado socialista considerou que, “num momento em que todos os esforços contam, é essencial agilizar os canais de comunicação e medidas de apoio entre os Governos Regionais e da República, com o acesso das Regiões Autónomas a todas as medidas que venham a surgir para ajudar os nossos agricultores”.

O parlamentar do PS-M questionou também a ministra sobre se esta comunicação entre governos acontece e se as medidas de apoio chegam às Regiões Autónomas e têm em atenção as suas especificidades e particularidades.