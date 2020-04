Reorganização do Centro de Saúde Bom Jesus

Serviço de Atendimento Urgente do Centro de Saúde do BOM JESUS | de segunda a sexta, das 10h às 18h

Mais se informa que os centros de saúde do concelho do Funchal mantêm inalterado o atendimento presencial programado, mediante contacto prévio.

O Serviço de Saúde da RAM – SESARAM E.P.E informa que perante a necessidade de assegurar o funcionamento permanente do Centro de Saúde de Câmara de Lobos e face aos recursos humanos disponíveis, o Serviço de Atendimento Urgente do Centro de Saúde do Bom Jesus passa a ter o seguinte horário de funcionamento:

You May Also Like