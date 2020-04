Transmissão, ciclo de teatro do imaginário, com o apoio da DGARTES e Câmara Municipal de Elvas e promoção de várias entidades, incluindo MiratecArts nos Açores, pode ser escutado na Antena 2 de 20 a 23 de abril pelas 07h00 e 18h00 (Açores).

Dividimos a nossa celebração em quatro momentos, pensando em públicos diferentes e envolvendo mais artistas, para além das estruturas de criação que produzem a iniciativa: As Crianças Loucas, UM COLETIVO e txon-poesia. Há textos para os ouvidos mais pequenos, ou antes, Para os Putos. Há Cartas de Amor e Desejo em horários mais tardios e, à hora de jantar para toda a família, e para todas as famílias, a nossa Homenagem ao Carlos Wallenstein.

