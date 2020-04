Câmara de Santa Cruz alerta para ‘falsos funcionários’ em contacto com idosos

A autarquia aponta: « A este propósito, informamos que a Câmara não tem qualquer iniciativa deste género a decorrer e que essas pessoas são tudo menos funcionários camarários. Alertamos, por isso, para terem cuidado, pois este expediente visa apenas o roubo de pessoas idosos e/ou vulneráveis. As únicas máscaras que estão a ser distribuídas são da responsabilidade do Governo Regional, são entregues pelos CTT e trazem instruções de uso».

