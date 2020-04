Governo não comemora Abril na Assembleia Legislativa

O Governo Regional informou hoje que declinou o convite para estar presente na Sessão Comemorativa do 46º aniversário do 25 de Abril, que decorre amanhã na Assembleia Legislativa da Madeira.

“Tendo participado nos últimos anos nas anteriores sessões comemorativas, as particulares circunstâncias em que este ano a celebração ocorre, com o decretar do Estado de Emergência em curso até 2 de Maio e com a imperatividade de um confinamento e de contenção nas deslocações, o Governo Regional considera dever estar presente na Assembleia Legislativa da Madeira para a prestação de esclarecimentos e debates agendados de escrutínio da sua atuação executiva (como sucedeu no dia de ontem), o que não se aplica a uma Sessão Comemorativa”, justifica.