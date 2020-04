Governo valoriza produtos agrícolas de Câmara de Lobos

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural criou um local específico no ‘Mercado Abastecedor de São Martinho’ para apoiar a comercialização das produções dos agricultores de Câmara de Lobos.

Ontem, em visita ao denominado Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas, onde estão a ser recebidos os produtos agrícolas oriundos do Centro de Desinfeção de Produtos Hortícolas e Frutícolas de Câmara de Lobos, o secretário regional Humberto Vasconcelos falou de uma “operação logística que foi montada num curto espaço de tempo para permitir que os produtos frescos de grande qualidade que são produzidos no concelho, como é o caso do feijão verde, abóboras, pimpinelas, curgetes e morangos, continuem a chegar da forma mais célere aos consumidores finais”.

A freguesia de Câmara de Lobos, recorde-se, está isolada por uma cerca sanitária desde o passado domingo, devido a um surto de infecção por covid-19 que foi detectado no Complexo Habitacional Cidade Nova. Os agricultores vinham se queixando de dificuldades no escoamento dos produtos.