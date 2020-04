‘Dia da Mãe’ assinalado de uma maneira especial

O Dia da Mãe está a chegar e será assinalado no próximo domingo, dia 3 de maio.

As contrapartidas da atualidade, em que estamos numa fase de isolamento em casa devido à situação de pandemia da COVID-19, desenharam um dia diferente. Diferente no sentido de festa, de união, de todos poderem ir a lugares diferentes para festejar esta data tão simbólica.

Mas temos de nos adaptar a esta nova realidade e a data deve ser celebrada, mesmo que à distância, com um gesto de carinho e amor para com todas as mães. E isso pode ser feito com segurança e com o ‘toque especial’ de quem se dedica a esses miminhos. Porque há gestos que marcam a diferença.

Carolina Vasconcelos, da Hollipop Eventos, trabalha nesse sentido e tem em mãos a responsabilidade de complementar este dia de festa com um brinde para todas as mães.

A «Gift Box Dia da Mãe» é uma caixa em papel kraft com inicial M de mãe. Contém um pequeno texto alusivo ao dia da mãe, uma vela, um conjunto de 4 ou 6 brigadeiros (sabor de chocolate, maracujá ou côco) e ainda um gel desinfectante e hidratante. Tendo a possibilidade de substituir por uma caneca, sais de banho, sabonete natural, mini vaso com planta ou ainda um envelope aromatizado.

Outra sugestão deixada é o «Boquet de Morangos Recheados», um conjunto de 15 morangos em forma de boquet, recheados com 3 tipos de chocolate.

Quem estiver interessado pode contatar através do hollipopeventos@gmail.com para mais informações.