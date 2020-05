CTT e Banco CTT parceiros da App “Sem Filas”

Os CTT e o Banco CTT, tendo sempre como prioridade a segurança e bem-estar dos seus clientes, aderiram à App “Sem Filas”, uma aplicação móvel desenvolvida pela Consultora Portuguesa InnoWave, que permite que os utilizadores tenham acesso a indicações em tempo real dos tempos de espera nas Lojas CTT, através do envio de contributos dos clientes, facilitando, neste tempo de pandemia que vivemos, o distanciamento entre todos.

A App “Sem Filas” procura minimizar a exposição dos portugueses ao risco de contágio no âmbito da pandemia Covid-19 evitando que estejam ao máximo no exterior, através dos utilizadores que podem configurar a dimensão da fila onde se encontram, em tempo real, num só click, de forma fácil e segura, dando assim informação aos restantes, numa ótica social e comunitária.

Para António Pedro Silva, administrador executivo dos CTT, “esta é uma solução com grande impacto para o cliente. A associação dos CTT a este tipo de experiência digital reforça a preocupação com o bem-estar do cliente que tem sido demonstrada com as diversas iniciativas em curso, potenciando o posicionamento da marca como mais digital e inovadora para o cliente.”

Para Tiago Gonçalves, CEO da InnoWave, “a nossa missão é mudar a vida através da inovação e agora, mais do que nunca, queremos juntos, fazer a diferença. Esta união de esforços com o grupo CTT tem como único intuito ajudar na prevenção de aglomerados junto dos estabelecimentos CTT, eliminando os riscos de contágio. Até ao momento já ajudámos 80 mil pessoas a decidir a melhor hora para se deslocarem nas suas compras, e queremos chegar a muito mais.”

Esta app tem como principal premissa a participação da comunidade sendo que pressupõe o envolvimento dos seus utilizadores através da partilha de informação do tempo que esteve em fila de espera ao se deslocar a um estabelecimento, podendo assim informar a comunidade e evitar aglomerados e exposição desnecessária. Neste momento, a app Sem Filas conta já com 80 mil visitantes, 10 mil reports de fila, tendo sido já carregados no serviço mais de 20 mil estabelecimentos e 600 praias.

Os CTT estão a implementar medidas de mitigação de contágio por CoViD-19 na rede de retalho e em todo o processo de tratamento e entrega de correio e encomendas. Os CTT e a InnoWave apelam ao seguimento rigoroso das recomendações da Direção-Geral da Saúde, por forma a garantir a segurança dos clientes, mas também dos colaboradores destas entidades.