“Os enfermeiros são a espinha dorsal de qualquer sistema de saúde”

12 de maio 2020 – Dia e Ano Internacional do Enfermeiro

Hoje é um dia especial para todos os Enfermeiros, neste que é Dia Internacional dedicado à nossa profissão. Não sendo tempo propício a comemorações, não podíamos deixar de o assinalar, neste que, por ironia do destino, é o Ano Internacional do Enfermeiro e da Parteira.A Ordem dos Enfermeiros – Madeira, de forma sincera, a todos parabeniza, em reconhecimento do trabalho e abnegação que esta classe profissional diariamente demonstra em prol da comunidade.A todos desejamos um Feliz Dia Internacional do Enfermeiro!https://youtu.be/PntDY_Az61k

Publicado por Ordem dos Enfermeiros – Madeira em Terça-feira, 12 de maio de 2020