Site de resposta à COVID-19 no Funchal já registou 5 mil visitas

A Câmara Municipal do Funchal desenvolveu e lançou, logo no final do mês de março, um microsite no domínio municipal dedicado à COVID-19. Em mês e meio de atividade, esta página agregadora de todos os conteúdos respeitantes ao tema da pandemia no concelho e, em particular, no universo camarário, já recebeu cerca de 5 mil visitas: https://covid19.cm-funchal.pt

O microsite apresenta uma interface bastante acessível, no sentido de ser o mais prático possível, e, de acordo com o Presidente Miguel Silva Gouveia, tem sido “uma ferramenta valiosa para que os funchalenses possam manter-se a par de informações oficiais e fidedignas, que são ainda mais cruciais no tempo em que vivemos.”

O autarca explica que “esta foi uma forma da CMF agregar toda a informação referente à crise pandémica num único local, promovendo o esclarecimento da população à medida que a situação foi evoluindo. Com cerca de um milhar de visitantes por semana, acreditamos que esse objetivo está a ser cumprido.”

“Além de providenciar conteúdos rigorosos e confiáveis, procurámos que a plataforma fosse também um espaço onde pudéssemos criar uma ligação mais segmentada às empresas do concelho, às famílias e às atividades de lazer, e a página tem crescido com sucesso nesse sentido, o que também nos apraz.”

Através do endereço https://covid19.cm-funchal.pt todos os cidadãos podem, assim, consultar notícias, informações úteis e recomendações, bem como aceder a uma larga panóplia de conteúdos desenvolvidos pela Autarquia para fazer face à atual crise de saúde pública.