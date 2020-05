Madeira continua sem novos casos positivos para COVID-19

A atualização da informação sobre a situação epidemiológica da COVID-19 na Região Autónoma da Madeira (RAM) /atualização de 13/05/2020) pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, aponta o seguinte:

No dia 12 de maio, não se registaram novos casos positivos para COVID-19, mantendo-se o total cumulativo de 90 casos positivos identificados na RAM;

• Mantém-se o total de 55 casos recuperados e 35 casos de infeção ativos.

Os doentes mantêm seguimento pelas autoridades de saúde em ambulatório, sem necessidade de cuidados hospitalares;

• Até à data, foram notificados na RAM um total de 1517 casos suspeitos de COVID-19, dos quais, 1427 foram excluídos;

• 329 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 260 pessoas em vigilância ativa e 69 em autovigilância. Sobre as linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência para a COVID-19:

• O total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 779, com 106 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto;

• Os contactos Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 7517, mais 27 chamadas nas últimas 24h.

Relativamente a outros testes para Despiste de COVID-19 realizados, assinala-se:

• Durante o dia 12 de maio, foram realizados 84 testes à COVID-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, a doentes internados ou sujeitos a procedimentos de diagnóstico ou terapêutica, dos quais, 82 tiveram resultados negativos e 2 aguardam resultado.

Neste grupo, as amostras processadas totalizam 1569;

• No mesmo dia, foram efetuadas 159 colheitas de amostras em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), todas tiveram resultado negativo.

As amostras processadas até ao momento neste contexto ascendem a 1898, correspondendo a 22 instituições já testadas;

• No que respeita ao total de testes à COVID-19 realizados na RAM, foram processadas até à data 6507 amostras no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM. O número de utentes que foi alvo de teste à COVID-19 na RAM é 5789.