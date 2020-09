Nas bancas a edição 1084 do Tribuna da Madeira

“A aquicultura não se esgota na função alimentar”



A Região Autónoma tem “características endógenas únicas” para o desenvolvimento sustentável da produção de alimento em meio aquático. Quem o diz é Hugo Metelo Diogo, administrador da Bluegrowth, lembrando que esta valência “não se esgota na capacidade de produção”. “Tenho uma enorme convicção de que a Madeira tem todas as condições para alavancar oportunidades nos domínios do turismo científico, turismo gastronómico e turismo de experiência”, aponta.

Pavimentação «é um crime»



As críticas para a asfaltagem da estrada na Laurissilva apontam que «existem discrepâncias graves» entre a obra que o Governo Regional pretende realizar e o que é verificável, «uma vez que esse impacto será negativo e com implicações climatéricas e hidrológicas irreversíveis, no local e na Madeira».

O PS é a alternativa “à atual governação”



No âmbito do XIX Congresso Regional do Partido Socialista Madeira que se realiza este fim de semana, dias 19 e 20, o presidente socialista espera um debate “frontal e democrático”. Paulo Cafôfo diz que o PS que idealiza é maior, “terá que crescer e fortalecer a sua base”.

“Barril de pólvora”



Albuquerque faz alertas para os ajuntamentos em bares nocturnos.

“Uma Árvore pela Floresta”



Passatempo, da iniciativa dos CTT e da Quercus, oferece 30 mini kits de árvores. | Pág. 29

Aulas com «Operação Escola Segura»



Tendo em conta alguns horários já definidos para este ano letivo universitário, na maioria dos cursos será por vídeo aula, o que justifica que não haverá aulas presenciais.

MIUS com balanço positivo



Catarina Ganzeli e Mário Bonança venceram a prova principal do MIUS – Madeira Island Ultra Swim. Os dois atletas demoraram menos de 9 horas para ir a nado da Calheta ao Funchal.

Fiscalização na Zona Baixa do Funchal



No âmbito da atividade operacional regular desenvolvida pelo Comando Regional da PSP Madeira, a Divisão Policial do Funchal levou novamente a efeito um conjunto de ações na cidade do Funchal, com particular incidência na zona do Jardim Municipal, as quais visaram aumentar a visibilidade e presença policial nas principais artérias da zona baixa, contribuindo para a diminuição do sentimento de insegurança da população e para um aumento da proatividade policial em matéria de prevenção criminal.

UMa prepara cenário “misto”



SIC Cetáceos será ‘uma mais-valia’ na promoção do destino



A Comissão Consultiva de Acompanhamento do Programa Especial SIC Cetáceos reuniu pela primeira vez, com a presença da secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, para dar início ao processo de elaboração do documento que irá criar regras e compatibilizar os interesses e usos. O Programa deverá levar 18 meses a ser elaborado, tendo sido esta a 1.ª reunião entre representantes, onde foi feita uma apresentação sobre os objetivos do Programa, definição de responsabilidades e de metodologias de trabalho.

Digitalização da banca no “novo normal”



A digitalização da banca acelerou nos últimos meses, não por uma visão estratégica ou por uma evolução natural do modelo de negócio, mas por um fator externo disruptivo – a pandemia – que impôs a necessidade de um “novo normal”. Este é o ponto de partida do webinar que a empresa tecnológica Asseco PST, de raízes madeirenses, promove no próximo dia 23 de setembro, para debater a forma como cada banco deve continuar a apostar na sua diferenciação.

Mais de 3 mil reclamações ao setor da Saúde



As queixas vão desde a dificuldade de marcação de consulta ao mau atendimento, da faturação errada às taxas dos kits de proteção.

Alunos de acordeão alcançam medalha em concurso internacional



Maria Inês Ornelas e Lucas Faria, alunos dos cursos livres do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, alcançaram o pódio no Concurso Internacional de Acordeão, na Austrália, obtendo uma medalha de bronze.

