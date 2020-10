No âmbito da expedição científica “MARE@Porto Santo 2020”, a diretora regional do Mar, Mafalda Freitas, e a investigadora Natacha Nogueira, proferiram duas palavras na Escola Básica e Secundária Professor Francisco Branco. A primeira intitulada “Porto Santo debaixo de água” e a segunda “Do mar à mesa”.

Estas iniciativas inserem-se, também, no projeto “Escolas Azuis” que a Secretaria Regional de Mar e Pescas, através da Direção Regional do Mar, se prepara para levar às escolas da Região, com o foco na literacia do mar apontado às novas gerações para as sensibilizar para a importância da preservação dos oceanos compaginado com o desenvolvimento da economia azul,.

Daí estas duas primeiras experiências numa escola no Porto Santo onde encerra a maior expedição científica alguma vez realizada na Ilha, com a presença de 25 investigadores de sete nacionalidades, num trabalho conjunto do Governo Regional e do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE-Madeira), coordenado pelo investigador principal João Canning Clode.

No contacto com os alunos de 11.º ano, Mafalda Freitas apresentou já trabalho de pesquisa realizado esta semana, nomeadamente algumas das espécies e habitats emblemáticos do Porto santo, em particular as espécies observadas durante a esta campanha que decorreu ao longo de toda a semana.

Na outra palestra o tema foi “Do mar à mesa”, da investigadora Natacha Nogueira, onde se apresentou a temática da pesca sustentável e a importância da aquicultura a alunos do 5.º ano.

A expedição científica “MARE@Porto Santo 2020”; termina este sábado, com a presença do ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, e do secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha.